İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde, İsrail ordusunun dün ve bugün 4 Filistinliyi öldürmesini protesto etmek ve onların yasını tutmak için kapsamlı greve gidildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 gencin öldürülmesi üzerine esnaf kepenk kapattı.

Ceninli gazeteci Raid Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte genel greve gidildiğini, Kufr Dan ve Mesliye beldelerindeki okullarda eğitime ara verildiğini söyledi.

Ramallah'ta da Fetih hareketinin çağrısı üzerine, İsrail ordusunun dün kentin kuzeyindeki Silvad beldesinde 1 genci öldürmesini protesto etmek için kamu ve özel sektörde genel greve gidildi.

Beytüllahim kentinde de Filistinli grupların koordinasyon komitesinin çağrısı üzerine genel grev yapıldı.

Filistin'den İsrail'e kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden suçları güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesine derhal sessizliğini bozması ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili soruşturma başlatması çağrısında bulunuldu.

Bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh de Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimi mevcut durumla ilgili stratejik kararlar almayı ciddi bir şekilde düşünüyor. Birkaç saat ve gün içinde, neler olup bittiğine dair net bir pozisyon belirlenecek." dedi.

Şeyh, Filistin yönetiminin şu anda Filistin topraklarında neler olup bittiğini görüşmek için acil bir toplantıya çağrılacağını belirtti ancak toplantının ne zaman yapılacağına dair bilgi vermedi.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Saydam da Merkez Komitesinin Batı Şeria'daki durumu görüşmek için bugün toplanacağını söyledi.

İki günde 4 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Cenin'e sabah düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu bildirmişti.

Bakanlık daha sonra yaptığı açıklamada, saldırılarda yaralanan iki gencin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu dün de Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail'in son dönemde askeri baskınları ve yaptırımları artırdığı Cenin'de yaşayan Filistinliler şiddetin asıl kaynağı olarak Tel Aviv yönetiminin uygulamalarını gösteriyor.

İsrail'de son üç haftada üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. Son iki silahlı saldırının faillerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den gelmesiyle gözler bu şehre çevrildi.

İsrail ordusunun bu ay başından itibaren Cenin ve çevresine düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'da baskıyı artırması üzerine çıkan son olaylarda 22 Filistinli İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.