İsrail güçleri Batı Şeria'nın Dura beldesinde 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Dura beldesinde 4 Filistinliyi yaraladı

04.07.2022 22:10
İsrail güçleri Batı Şeria'nın Dura beldesinde 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Dura beldesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Dura beldesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

El-Halil kentindeki El-Ehli Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, hastanenin acil servisine gerçek mermi sonucu yaralanan 4 Filistinli getirildi.

Kaynaklar, vücutlarının alt kısımlarına kurşun isabet eden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail askeri güçlerinin, sivil bir araçla Dura beldesine baskın düzenlediğini, ardından askeri araçlarla başka askerlerin bölgeye geldiğini ifade etti.

İsrail güçlerinin Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyerek arama yaptığını, bazı askerlerin ise binaların çatılarına çıktığını aktaran tanıklar, baskının ardından bölgedeki Filistinli gençlerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını ve yaralananların olduğunu anlattı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
ABD soruşturması: Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ölümünden muhtemelen İsrail ordusu sorumlu ama kesin sonuca varılamadı ABD soruşturması: Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin ölümünden muhtemelen İsrail ordusu sorumlu ama kesin sonuca varılamadı İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'nın Dura beldesinde 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:51 Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
21:37 25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 22:26:40. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'nın Dura beldesinde 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement