İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 9 günde 175 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te haziran ayının başından bu yana 175 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin son 9 günde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği gözaltı operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Haziran ayında aralarında 18 yaş altı çocukların da bulunduğu 175 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 13 Nisan'dan bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında tırmandırdığı gerilimin ardından Filistinlilere yönelik gözaltı dalgasının şiddetini de artırmıştı.

İslami Cihad yöneticilerinden Adnan'a "idari tutukluluk" cezası

???????Öte yandan İsrail istihbaratının, Filistin İslami Cihad Hareketinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan önde gelen isimlerinden Şeyh Hızır Adnan'ın gözaltı süresini 1 aylık idari tutukluluğa çevirdiği belirtildi.

Şeyh Adnan'ın idari tutukluluk süresinin gözaltına alındığı 30 Mayıs'tan itibaren hesaplanacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Şeyh Adnan'ın gözaltına alındığı tarihten bu yana açlık grevinde bulunduğu hatırlatıldı.

Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arraba beldesinde yaşayan 52 yaşındaki Şeyh Adnan, daha önce de defalarca gözaltına alınmış ve İsrail cezaevlerinde yaklaşık 7 yıl hapis yatmıştı.

Şeyh Adnan, İsrail cezaevlerinde bulunduğu yıllarda birçok defa 50 günü aşan açlık grevlerinde bulunmuştu.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını "idari tutuklu", 180'i çocuk olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.