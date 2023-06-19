İsrail güçleri Cenin'de 5 Filistinliyi öldürdü, 66 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Cenin'de 5 Filistinliyi öldürdü, 66 Filistinliyi yaraladı

19.06.2023 17:10

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 5 Filistinliyi öldürdü, 66 Filistinliyi yaraladı; çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralandı. İsrail ordusu onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında da şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 5 Filistinliyi öldürdü, 66 Filistinliyi yaraladı; çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralandı.

İsrail ordusu onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında da şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıda biri çocuk 5 Filistinliyi öldürdüğü, 66 Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

7 İsrail askeri yaralandı

Öte yandan İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 7 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Cenin'deki Filistinli direnişçiler, bölgeden çekilen bazı askerleri taşıyan bir zırhlı aracı el yapımı patlayıcı ile hedef aldı.

Saldırıda, isabet alan zırhlı araçtaki 7 askerin hafif ve orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki İsrail güçlerinin "hava ve kara operasyonlarını" sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 yılı aşkın süre sonra ilk defa hava harekatına başvurdu. İsrail basını, hava saldırısının Apache helikopterle düzenlendiğini aktardı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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