İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerine düzenlediği baskında 2 Filistinli plastik mermiyle yaralanırken, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Sokağı ve Kefer Akab Mahallesi'ne baskın düzenledi.
İsrail güçleri, baskına tepki gösterenlere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.
Bölgede bulunan sağlık ekipleri, 2 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiğini aktardı.
Filistin köylerine ve kasabalarına düzenlenen baskınlar nedeniyle İsrail güçleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.
- Kaynak: AA
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