İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te aralarında Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ulusal Halk Kongresi yetkililerinin de bulunduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynakalardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere ait bazı evlere baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda FKÖ'ye bağlı Ulusal Halk Kongresi Genel Sekreteri Bilal en-Netşe ile yardımcıları Imad el-Eşheb ve Imad Avad, iş adamı Mustafa Ebu Zehra, gazeteci Tamir Ubeydat, aktivist Ranya Hatim ve kimliği belirtilmeyen bir Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin bilgisayar ve cep telefonlarına da el konuldu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin "Filistin yönetimiyle bağlantılı yasa dışı faaliyette bulundukları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.