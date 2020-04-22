İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti - Son Dakika

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişimde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi şehit etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişimde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi şehit etti. İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamada, şehit edilen Filistinlinin aracını kontrol noktasında bekleyen bir İsrail polisinin üzerine sürdüğü ve sonrasında bıçakladığı belirtildi. Açıklamada, saldırıya uğrayan İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı açıklanırken, İsrail güçlerinin vurduğu Filistinlinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi. İsrail polisi, şehit edilen Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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