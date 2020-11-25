İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

25.11.2020 17:47
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak ağır yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak ağır yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerde kullanılan İsrail'e ait Ez-Zaim kontrol noktasında araç içindeki bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, vurulan Filistinlinin araçla ezme girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Vurulan Filistinlinin kimliği ve sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, İsrail basını söz konusu kişinin ağır yaralı olarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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