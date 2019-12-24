İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli aileye ait inşat halindeki evi yıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli aileye ait inşat halindeki evi yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli aileye ait inşat halindeki evi yıktı

6 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Cemal Alyan'a ait inşaat halindeki iki katlı evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Cemal Alyan'a ait inşaat halindeki iki katlı evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ndeki 2 katlı ev, İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

Yıkıma tepki gösteren mahalle sakinleri, bölgeyi kordon altına alan çok sayıdaki İsrail polisine taş ve molotofkokteyli attı.

İsrail polisi de Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Cemal Aylan, aynı evin 1 yıl önce de İsrail güçlerince "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıldığını söyledi.

İsrail güçleri bu sabah da Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mükebber Mahallesi'nde Filistinli aileye ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli aileye ait inşat halindeki evi yıktı

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:27 Kaynak: AA
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