İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bir kadına ateş açtı - Son Dakika
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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bir kadına ateş açtı

23.02.2023 12:30
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bir kadına ateş açtı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını yaraladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'teki yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi önünde bir kadının bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada İsrail güçlerinin, ateş açarak kadını etkisiz hale getirdiği aktarıldı. İsrail polisi, kadına ait olduğu iddia edilen bir bıçak fotoğrafı paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Doğu Kudüs'e bağlı El-Ayzeriye yakınlarında, İsrail güçleri tarafından vurulan Filistinli kadının yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin ateş açtığı kadına Filistinlilerin yaklaşmasına izin verilmediğini ve yaralı kadının daha sonra İsrail'e ait bir ambulansa bindirildiğini kaydetti.

İsrail ordusunun Nablus baskını nedeniyle tansiyon yüksek

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine çarşamba sabahı birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 11 Filistinli öldürülmüştü. İsrail güçleri 6'sı ağır, 100'den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli bir kadına ateş açtı - Son Dakika

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