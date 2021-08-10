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İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

10.08.2021 11:49
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir binayı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir binayı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Silvan Topraklarını Savunma Komitesi Üyesi Fahri Ebu Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi yıkım ekiplerinin polis eşliğinde Silvan Mahallesi'ne geldiklerini ve burada bir binayı yıktıklarını söyledi.

Ebu Diyad, Rimah ve Ali Avde adlı Filistinli kardeşlere ait iki katlı binanın, önceden herhangi bir uyarı gönderilmeksizin yıkıldığını belirtti.

İsrail belediyesinin 10 yıllık binayı "ruhsatsız" olduğunu gerekçe göstererek yıktığını ancak belediyenin zaten Filistinlilere ruhsat vermediğini ifade eden Ebu Diyab, "Bu yıkımlar biz Filistinlilerin Silvan ve Doğu Kudüs'teki varlığını tasfiye operasyonunun bir parçasıdır." dedi.

Ebu Diyab, "Bizi Kudüs'ten atmak istiyorlar. Özellikle Mescid-i Aksa'nın surlarına kısa bir mesafede olan Silvan Mahallesi'ni boşaltmak istiyorlar." diye konuştu.

Silvan Mahallesi İsrail'in hedefinde

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi stratejik öneme sahip. Mahallede ikamet eden çok sayıda Filistinli aile İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

Silvan Mahallesi'nin Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde de 1550 kişi evsiz kalma korkusu yaşıyor.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor.

El-Bostan bölgesinde ise bazı evleri ve dükkanları "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı yıktı - Son Dakika


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