İsrail güçleri, El Halil'de biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri, El Halil'de biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı

14.10.2022 23:52
İsrail güçleri, El Halil'de biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyinde çıkan olaylarda biri çocuk 2 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyinde çıkan olaylarda biri çocuk 2 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr köyünde İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel aktivist Muhammed Ayad Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bir çocuk ve bir genç Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığını aktardı.

Olaylarda plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanıldığını ifade eden Avad, çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilendiği bilgisini verdi.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, El Halil'de biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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