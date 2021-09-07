İsrail güçleri, El Halil'de Filistinlere gazla müdahale etti: 4 gözaltı - Son Dakika

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinliler, Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinin Masafer Yatta bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ve Filistinlilere ait mülklere zarar verilmesini protesto etmek için gösteri düzenledi. Gösteriye katılan Filistinliler, İsrailli yerleşimciler tarafından kontrol edilen bir su kuyusuna ulaşmaya çalıştı. Filistin bayrakları açan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli aktivist Fouad Al-Amour yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri, gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor. Topluluğa mesajımız işgal karşısında birleşmek, biz birlik talep ediyoruz" dedi.

(Sari Jaradat/İHA)