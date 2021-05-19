İsrail güçleri, El Halil'de Filistinli kadını öldürdü - Son Dakika

İsrail güçleri, El Halil'de Filistinli kadını öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir kadını silahla vurarak öldürdü.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir kadını silahla vurarak öldürdü. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan İsrail kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurarar öldürüldü. İsrail güçlerinin silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle kadını vurduğu belirtilirken, olayın ardından bölge giriş ve çıkışa kapatıldı. Yerel kaynaklara göre ise, İsrail güçleri Filistinlileri vurularak hayatını kaybeden kadının cansız bedenine ulaşmalarını engelledi. (Sari Jaradat - Muhammed Rabah/İHA)

Son Dakika

10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı

Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi

Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum!

Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle

TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek

Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı

Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim

Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı