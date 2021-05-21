İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti - Son Dakika

İsrail güçleri El Halil'de gösteriye müdahale etti

Filistin, (DHA)- İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlenen Kudüs için dayanışma gösterisine müdahale etti. Bazı göstericiler, taş atarak karşılık verdi.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Haras Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası Kudüs için dayanışma gösterisi düzenledi. Gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler ile bölgede önlem alan İsrail güçleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı göstericiler, taş atarak karşılık verdi. İsrail güçleri, Filistinlilere gaz bombası ve ses kapsülleri attı. Gösterilerde bir Filistinli gencin kurşunla ayağından yaralandığı, tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.