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İsrail güçleri El Halil köylerine saldırdı: 4 yaralı - Son Dakika

İsrail güçleri El Halil köylerine saldırdı: 4 yaralı

11.11.2021 11:16
İsrail güçleri El Halil köylerine saldırdı: 4 yaralı

İsrail güçleri tarafından Filistin El Halil'e bağlı Masafer Yatta köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri tarafından Filistin El Halil'e bağlı Masafer Yatta köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

Filistin'in El Halil Valiliğine bağlı Masafer Yatta köyünde dün gece saatlerinde İsrail güçleri tarafından gerçek mermili saldırı düzenlendi. Silah ve taşlarla düzenlenen saldırı sonucunda 4 Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İsrail işgalci güçleri, Masafer Yatta köyü topraklarında yerleşimci askerlerin organize saldırılarının yanı sıra bölge sakinlerinin arazilerine büyük ölçüde el koyuyor ve evlerini yıkıyor. - EL HALİL

Filistin, Saldırı, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri El Halil köylerine saldırdı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri El Halil köylerine saldırdı: 4 yaralı - Son Dakika
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