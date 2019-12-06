Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri, Filistin Devlet Televizyonu çalışanlarını gözaltına aldı
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İsrail güçleri, Filistin Devlet Televizyonu çalışanlarını gözaltına aldı

6 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4'ü Filistin Devlet Televizyonu çalışanı 5 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Filistin Devlet Televizyonu çalışanlarını gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4'ü Filistin Devlet Televizyonu çalışanı 5 kişiyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri bu sabah Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde, Filistin TV'de yayınlanan "Günaydın Kudüs" programının kaydedildiği alana baskın düzenledi.

Baskında, programın yapımcısını, bir kameraman ve yayın konuğunu gözaltına alan İsrail güçleri televizyona ait bazı ekipmanlara da el koydu.

İsrail güçleri ayrıca Filistin TV'nin bir muhabiri ve kameramanını da Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda gözaltına aldı.

Filistin'den kınama

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamayla, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te Filistin TV'nin çalışanlarını gözaltına alması kınandı.

Açıklamada, ABD'nin özellikle "Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti" olarak tanıması gibi adımlarla, Tel Aviv yönetimini buna benzer ihlallere cesaretlendirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına son vermesi için uluslararası topluma Tel Aviv yönetimine baskı yapması çağrısında bulunuldu.

İsrail güçleri, 20 Kasım'da Filistin TV'nin Doğu Kudüs'teki ofisine baskın düzenlemiş ve İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın talimatıyla söz konusu ofis 6 ay süreyle kapatılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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