İsrail güçleri Filistinlere ait 3 evi yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlilere ait 3 evi yıktı.



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine baskın gerçekleştirmesinin ardından Filistinli ailelere ait 3 evi yıktı. Filistinli aileler çocuklarıyla sokaklarda kalırken, evinden ayrılmak istemeyen aileler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, evlerin izinsiz yapıldığı gerekçesiyle yıkma kararı aldıklarını belirtti. Filistinli aileler de defalarca izin almaya çalıştıklarını ve İsrailli yetkililerin kabul etmediklerini dile getirdi. - BATI ŞERİA