İsrail güçleri Filistinli ailenin evini yıktı - Son Dakika
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İsrail güçleri Filistinli ailenin evini yıktı

6 saat önce

İsrail güçleri, İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir ailenin evini yıktı.

İsrail güçleri, İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli bir ailenin evini yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın gerçekleştirdi. İsrail güçleri düzenlediği baskın sırasında Musafer Yatta köyünde Filistinli bir aileye ait evi yıktı. Evin sahibi yıkım kararına ilişkin bilgilendirme yapılmadığını ifade ederek, "İzinsiz ve kanunsuz bir şekilde böyle bir yıkım yapıldı" dedi. Evinden ayrılmak istemeyen aile, İsrail polisine direneceğini ifade etti. İsrail güçlerinin müdahalesi sırasında Filistinlilerle arbede yaşandı.

(İHA)

İsrail güçleri Filistinli ailenin evini yıktı

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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