İsrail güçleri, Filistinli bedevilerin yaşadığı "Arakib" yerleşimini 198'inci kez yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı "Arakib" yerleşimini 198'inci kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, yıkımla ilgili AA muhabirine konuştu.

Turi, İsrail güçlerinin Filistinli 22 ailenin barındığı Arakib yerleşimini bir kez daha yıktığını belirterek, bu ailelerin yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da yaptığı Arakib yerleşiminde, 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail yönetimi, yerleşimin "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor.

Yerli halk ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Bedeviler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Bölgenin yerel halkı bedeviler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.