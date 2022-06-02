İsrail güçleri, Filistinli bir ailenin evini havaya uçurdu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehri yakınlarına düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü, 3'ünü de yaraladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre göre, İsrail ordusu Cenin şehri yakınlarındaki Yabad köyüne operasyon düzenledi.

Açıklamada, çatışmada göğüs bölgesinden vurulan bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 3 Filistinlinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yabad köyünde, İsrail'in Tel Aviv yakınlarındaki Beni Barak şehrine 29 Mart tarihinde silahlı saldırı düzenleyen Ziya Hemarişe'nin ailesinin yaşadığı eve yönelik baskın yapıldı.

İsrail güçlerinin baskınına 30 askeri aracın yanı sıra buldozerin katıldığı belirtilirken, baskın sırasında köy halkıyla çıkan çatışmada gerçek merminin yanı sıra plastik mermi ve göz yaşartıcı gazın kullanıldığı ifade edildi. Bölgeye giriş ve çıkışların İsrail ordusu tarafından kapatıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da askerlerin Yabad köyünde Beni Barak'taki saldırıyı gerçekleştiren kişinin evini yıkmak için operasyon yürüttüğü duyuruldu.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak şehrine 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabad köyü sakini 27 yaşındaki Ziya Hemarişe olduğunu bildirmişti.