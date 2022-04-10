Son dakika haberleri | İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

10.04.2022 17:08

Son dakika haberi: - İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti.

- İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

BEYTÜLLAHİM - Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim şehrinde İsrail güçleri askeri kontrol noktasından geçerken silahla ateş açtı. O esnada açılan ateş sonucu yaralanan 47 yaşındaki Filistinli Ghada İbrahim Ali Sabateen hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 çocuk annesi kadının hastaneye sevk edilmesinin ardından kan kaybından dolayı yaşamını yitirdiği aktarıldı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bölgedeki dükkanlara baskın düzenleyerek, olay anını kaydeden güvenlik kameralarına el koyduğunu belirtti.

Son dakika haberleri | İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü
Son dakika haberleri | İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü
Son dakika haberleri | İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü - Son Dakika
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