İsrail Güçleri Filistinli Esirlere Saldırdı: 15 Yaralı

İsrail güçlerinin Necef Cezaevindeki Filistinli esirlere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Necef Cezaevindeki Filistinli esirlere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı.



Filistinli Esirler Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi'ne bağlı güvenlik güçlerinin bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla Necef Cezaevi'ndeki Filistinli esirlere gaz bombası ve plastik mermi ile saldırdığı bildirildi. Açıklamada, saldırıda 3'ü ağır 15 Filistinlinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Filistinli Esirler Kulübü, Necef Cezaevi'ndeki Filistinli esirler için destek çağrısında bulundu.



Filistin resmi kaynaklarına göre, Necef Cezaevi'nde bin 300 olmak üzere İsrail cezaevlerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. - KUDÜS

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