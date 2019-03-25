İsrail Güçleri Filistinli Esirlere Saldırdı: 15 Yaralı

İsrail güçlerinin Necef Cezaevindeki Filistinli esirlere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Necef Cezaevindeki Filistinli esirlere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı. Filistinli Esirler Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi'ne bağlı güvenlik güçlerinin bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla Necef Cezaevi'ndeki Filistinli esirlere gaz bombası ve plastik mermi ile saldırdığı bildirildi. Açıklamada, saldırıda 3'ü ağır 15 Filistinlinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Filistinli Esirler Kulübü, Necef Cezaevi'ndeki Filistinli esirler için destek çağrısında bulundu. Filistin resmi kaynaklarına göre, Necef Cezaevi'nde bin 300 olmak üzere İsrail cezaevlerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.



(Hamad Alnajjar/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor

AK Parti Seçim Ofisinin Camlarını Kıran 2 Saldırgan, AK Partili İsmi de Darbetti

Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı

İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller