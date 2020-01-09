İsrail güçleri Filistinli gazetecilere karşı 1 yılda 760 suç işledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri Filistinli gazetecilere karşı 1 yılda 760 suç işledi - Son Dakika

İsrail güçleri Filistinli gazetecilere karşı 1 yılda 760 suç işledi

6 saat önce

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından yayınlanan rapora göre, İsrail güçleri 2019 yılı içerisinde Filistinli gazetecilere karşı en az 760 suç işledi.

İsrail güçleri Filistinli gazetecilere karşı 1 yılda 760 suç işledi, System.String[]

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından yayınlanan rapora göre, İsrail güçleri 2019 yılı içerisinde Filistinli gazetecilere karşı en az 760 suç işledi.


Filistinli Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi, 2019 yılında Filistinlilere yönelik suç raporunu paylaştı. Rapora göre, İsrail güçleri 2019 yılı içerisinde Filistinli gazetecilere karşı en az 760 suç işledi. Filistinli Gazeteciler Sendikası Basın Özgürlüğü Komitesi Başkanı Muhammed El-Lahham konuya ilişkin açıklamasında, 760 vakadan 12'sinin gerçek mermilerle yaralanma, 62'sinin kauçuk mermi ile yaralanma, 58'inin doğrudan ses ya da gaz bombası vakası ve 78'inin gazla boğuma vakası olduğunu söyledi.


Gazetecilerin internet aracılığı ile paylaştığı içeriklerde kısıtlamalar yaşandığını vurgulayan raporda, en az 250 hesabın yasaklandığı veya kapatıldığı belirtildi. El-Lahham, "Uzun zamandır Filistin medyasına karşı eylemler devam ediyor. Kudüs'teki Filistinli medya kurumlarının kapatılması, aynı zamanda kutsal şehirdeki gazetecilere karşı ihlalin uygulanması gibi durumlar sık sık yaşanıyor" ifadesini kullandı. - KUDÜS

İsrail, Kudüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:17 Kaynak: İHA
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