İsrail Güçleri, Filistinli mahkumları serbest bıraktıktan sonra Ramallah\'da yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı

El Arabiya, İsrail güçlerinin Hamas ile yapılan anlaşma kapsamında Filistinli mahkumları serbest bıraktıktan sonra Batı Şeria'nın bir çok mahallesine yaptıkları baskınlarda onlarca Filistinliyi gözaltına aldığını yazdı.

El-Arabiya'nın ele geçirdiği bilgilere göre yüzlerce Filistinli genç İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail güçleri ayrıca Ramallah'ın batısındaki Beitunia ve Kafr Ain kasabalarına yaptıkları baskın sırasında ikim genci vurarak öldürdü.

Filistin Tutuklular ve Eski Mahkumlarla İlişkiler Komisyonu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 3 bin 200'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Al Arabiya'nın haberine göre, tutuklananların çoğunluğu evlerinden veya İsrail kontrol noktalarında götürüldü.

7 Ekim'de Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 30'u çocuk ve 3'ü kadın 33 Filistinli, Kudüs'teki hapishaneden ve gözaltı merkezinden serbest bırakıldı.