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İsrail Güçleri, Filistinli mahkumları serbest bıraktıktan sonra Ramallah'da yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail Güçleri, Filistinli mahkumları serbest bıraktıktan sonra Ramallah'da yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı

El Arabiya'ya göre, İsrail güçleri, Hamas ile yapılan anlaşma sonrası serbest bırakılan Filistinli mahkumların yerine Batı Şeria'da yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 3 bin 200'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. 7 Ekim'de 33 Filistinli, Kudüs'teki hapishaneden ve gözaltı merkezinden serbest bırakılmıştı. İsrail güçleri ayrıca Ramallah'ın batısındaki Beitunia ve Kafr Ain kasabalarında iki genci öldürdü.

İsrail Güçleri, Filistinli mahkumları serbest bıraktıktan sonra Ramallah\'da yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı
28.11.2023 - 10:58,  Güncelleme: 11:13
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El Arabiya, İsrail güçlerinin Hamas ile yapılan anlaşma kapsamında Filistinli mahkumları serbest bıraktıktan sonra Batı Şeria'nın bir çok mahallesine yaptıkları baskınlarda onlarca Filistinliyi gözaltına aldığını yazdı.

El-Arabiya'nın ele geçirdiği bilgilere göre yüzlerce Filistinli genç İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail güçleri ayrıca Ramallah'ın batısındaki Beitunia ve Kafr Ain kasabalarına yaptıkları baskın sırasında ikim genci vurarak öldürdü.

Filistin Tutuklular ve Eski Mahkumlarla İlişkiler Komisyonu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 3 bin 200'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Al Arabiya'nın haberine göre, tutuklananların çoğunluğu evlerinden veya İsrail kontrol noktalarında götürüldü.

7 Ekim'de Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 30'u çocuk ve 3'ü kadın 33 Filistinli, Kudüs'teki hapishaneden ve gözaltı merkezinden serbest bırakıldı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - İnsan Hakları

Filistin, İsrail, Hamas, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika İnsan Hakları İsrail Güçleri, Filistinli mahkumları serbest bıraktıktan sonra Ramallah'da yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Güçleri, Filistinli mahkumları serbest bıraktıktan sonra Ramallah'da yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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