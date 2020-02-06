İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı

6 saat önce

İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Ahmed Elkanba'nın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evini yıktı.

İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı, System.String[]

İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Ahmed Elkanba'nın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan evini yıktı. Yıkım sırasında yaşanan olaylarda 1 Filistinli öldü, 2'si ağır 9 Filistinli yaralandı.


İsrail güçleri, gece saatlerinde 40 askeri araçla işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Al-Basatin Mahallesi'ne baskın düzenledi. İsrail güçleri, mahallede Filistinli tutuklu Ahmed Elkanba'nin evini buldozerlerle yıktı. Yıkım sırasında Filistinli tutuklunun evinin yıkılmasına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin müdahalesinde 9 Filistinlinin yaralandığını aktardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olaylarda ağır yaralanan 19 yaşındaki Yazan Monzir Ebu Tbikh kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - CENİN

Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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