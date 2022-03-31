İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu

31.03.2022 23:42

- İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek, traktörüne el koydu.

- İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu

EL HALİL - İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek, traktörüne el koydu.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde bulunan Al-Tawana köyünde Filistinli yaşlı bir çiftçi İsrail güçleri tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi. İsrail güçleri ayrıca darp ettikleri Mufdhi Rabai isimli çiftçinin traktörüne de el koydu. Rabai'nin saldırının ardından tedavi için Abu Al-Hassan Al-Qassem Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu
İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu
İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu

YORUMLAR
500
Filistin Başbakanı, İsrailli Mevkidaşının Halka Yaptığı Silahlanma Çağrısını Kınadı Filistin Başbakanı, İsrailli Mevkidaşının Halka Yaptığı Silahlanma Çağrısını Kınadı İsrail ordusu, 'Dalgakıran' operasyonlarında 31 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail ordusu, 'Dalgakıran' operasyonlarında 31 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu - Son Dakika


Son Dakika
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:36 İki genci öldürüp nehre atan güvenlik görevlileri hakkında 2 hafta önce hırsızlık soruşturması başlatılmış
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
23:07 ABD Başkanı Biden'dan çok konuşulacak iddia: Putin, kendini izole edip bazı danışmanlarını kovduğu söyleniyor
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:18 ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 23:57:01. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement