İsrail güçleri Filistinli yaşlı kadını gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri Filistinli yaşlı kadını gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri Filistinli yaşlı kadını gözaltına aldı

7 saat önce

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa yakınları Bab el-Amud bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir yaşlı kadını gözaltına aldı.

İsrail güçleri Filistinli yaşlı kadını gözaltına aldı, System.String[]

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa yakınları Bab el-Amud bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir yaşlı kadını gözaltına aldı.


Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa yakınları Bab el-Amud bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli yaşlı bir kadın, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Filistinli kadının İsrail güçleri tarafından Bab el-Amud bölgesi yakınındaki soruşturma merkezine götürüldüğü öğrenildi. Yerel kaynaklar, olay sonrası İsrail güçlerinin bölgeyi yoğun güvenlik altına alarak Mescidi Aksa'nın bazı kapılarını kapattığını belirtti. - KUDÜS

Mescidi Aksa, Doğu Kudüs, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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