İsrail güçleri Filistinli yaşlı kadını gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa yakınları Bab el-Amud bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir yaşlı kadını gözaltına aldı.



Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa yakınları Bab el-Amud bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli yaşlı bir kadın, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Filistinli kadının İsrail güçleri tarafından Bab el-Amud bölgesi yakınındaki soruşturma merkezine götürüldüğü öğrenildi. Yerel kaynaklar, olay sonrası İsrail güçlerinin bölgeyi yoğun güvenlik altına alarak Mescidi Aksa'nın bazı kapılarını kapattığını belirtti. - KUDÜS