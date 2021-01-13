İsrail güçleri, Filistinlilere ait tarım amaçlı kullanılan fidanlığı tahrip etti - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Cenin ve Tulkerim kentleri olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ten kişilerin de aralarında bulunduğu 15 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail askerleri Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip etti

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı Takku beldesinde, Filistinlilere ait tarım amaçlı kullanılan bir fidanlığı tahrip ettiği bildirildi.

Takku Belde Belediye Başkanı Teysir Ebu Muferreh AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenleyerek fidanlığı tahrip ettiğini ve turunçgil ağaçlarını da kırdığını dile getirdi.