Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

İsrail Güçleri Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

1 saat önce

İsrail güçleri Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt İksa beldesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı yapıları yıktı.

İsrail Güçleri Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı, System.String[]
İsrail güçleri Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt İksa beldesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı yapıları yıktı.

Beyt İksa Belediye Başkanı Naim Gays, İsrail güçlerinin beldeye baskın düzenlediğini ve yıkımın buldozerlerle yapıldığını belirtti.

Gays, İsrail güçlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bazı evlerin duvarlarını, baraka evleri ve tarım alanlarındaki yapıları yıktığını aktardı.

İsrail askerlerinin beldede haksız yıkımlar yaptığını vurgulayan Gays, insan hakları kuruluşlarına, "savaş suçu" şeklinde nitelediği bu eylemleri durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Kudüs'ün 13 kilometre uzağındaki üç tarafı Yahudi yerleşim birimleriyle çevrili, bir tarafında da Ayrım Duvarı bulunan Beyt İksa beldesi İsrail'in kontrolü altında bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Kudüs, İsrail, Güncel
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