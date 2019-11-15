Son Dakika Haberleri: - İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı
Son Dakika Güncel - İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı - Son Dakika

- İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı

7 saat önce

- İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştıBATI ŞERİA - İsrail Silahlı Kuvvetleri, Batı Şeria'daki El Halil kasabasında Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı.

- İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı

BATI ŞERİA - İsrail Silahlı Kuvvetleri, Batı Şeria'daki El Halil kasabasında Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı. Bölge halkı ise, İsrail güçlerinin cuma namazını engellemesine karşı çıktı. Filistinlilerin namaz kılmak istediği bölgenin Yahudi yerleşimcilere ait olduğunu iddia eden İsrail güçleri, cuma namazını kılmak için bölgeden ayrılmayan Filistinlilere karşı şiddet ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

- İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
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