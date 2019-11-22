Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı
Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı - Son Dakika

İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı

6 saat önce

İsrail Güçleri, El Halil'in kuzeyinde bulunan Surif köyünde Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı.

İsrail güçleri Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engellemeye çalıştı, System.String[]

İsrail Güçleri, El Halil'in kuzeyinde bulunan Surif köyünde Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı.


İsrail güçleri, El Halil'in Surif köyünde Filistinlilerin cuma namazını kılmasını engellemeye çalıştı. Filistinlilerin namaz kılma isteği İsrail güçleri tarafından şiddet ile karşılandı. Kendi topraklarına girmeye ve namaz kılmaya çalışan ve başarılı olamayan Filistinliler namazı yolda kılmak zorunda kaldı. Filistinlilerin namaz kılmak istediği toprakların Yahudi yerleşimcilere ait olduğu iddia edildi.


Olay sırasında Filistinliler, İsrail'in plastik mermisi ile gözünü kaybeden gazeteciye destek gösterisi yaptı. İsrail karşıtı sloganlar atan Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail güçleri 1 Filistinliyi gözaltına aldı. - BATI ŞERİA

İsrail, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
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