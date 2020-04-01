- İsrail güçleri Filistinlilerin salgın için topladığı yardımlara el koydu - Son Dakika

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- İsrail güçleri Filistinlilerin salgın için topladığı yardımlara el koydu
6 saat önce
- İsrail güçleri Filistinlilerin salgın için topladığı yardımlara el koydu İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi Filistinlilere dağıtılmak üzere toplanan gıda malzemelerine el koydu.
- İsrail güçleri Filistinlilerin salgın için topladığı yardımlara el koydu
KUDÜS - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi Filistinlilere dağıtılmak üzere toplanan gıda malzemelerine el koydu.
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Baher bölgesinde Filistinlilerin Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak için topladığı gıda malzemelerine el koydu. İsrail güçleri yaklaşık 15 araçla Sur Baher bölgesine baskın düzenleyerek gıda malzemelerin toplandığı depolara baskın düzenledi. Baskın sırasında bölge halkı ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:13 Kaynak: İHA
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