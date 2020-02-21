İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi - Son Dakika

İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi

7 saat önce

İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil'deki tarım arazilerine ulaşmasına ve ekim yapmasına engel oldu.

İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi, System.String[]

İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil'deki tarım arazilerine ulaşmasına ve ekim yapmasına engel oldu.


İsrail işgali altındaki El Halil'e bağlı Al-Shuyukh köyünde İsrail güçleri, Filistinlilerin tarım arazilerini ulaşmasına engel oldu. İsrail güçleri, Filistinlilerin ekim yapmasını engelleyerek Filistinlilerin getirdiği tahıl ve zeytin fidanlarını dikmelerine izin vermedi. Filistinliler, İsrail polisinin "bölgeden ayrılın" talebine karşı gelmesinin ardından İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.


İsrail güçleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı. - BATI ŞERİA

İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
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