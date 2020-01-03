İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesini engelledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesini engelledi - Son Dakika

İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesini engelledi

7 saat önce

İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil'de zeytin fidanlarını dikmesini engelledi.

İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesini engelledi, System.String[]

İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil'de zeytin fidanlarını dikmesini engelledi.


İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de bulunan Masafer Yatta köyünde, bölgenin İsrail'e ait bir yerleşim birimi olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin zeytin fidanlarını dikmesine izin vermedi. Zeytin fidanlarının dikilmesini engelleyen İsrail güçleri, bölgeyi Filistinlilerin girişine kapattı. Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan arbede sonucu bazı Filistinliler gözaltına alındı. Bölgeye giremeyen Filistinliler ise yollarda bekledi. Bölgeden ayrılmayı reddeden Filistinliler, Filistin bayrağı ve zeytin dalları taşıyarak İsrail güçlerini protesto etti. - BATI ŞERİA

Batı Şeria, Zeytin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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