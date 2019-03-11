Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Gazze'de Balıkçılık Yapan Bir Çocuğu Yaraladı

İsrail Güçleri Gazze'de Balıkçılık Yapan Bir Çocuğu Yaraladı

1 saat önce

İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında avlanan Filistinli bir çocuğu yaraladı.

İsrail Güçleri Gazze'de Balıkçılık Yapan Bir Çocuğu Yaraladı, System.String[]
İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında avlanan Filistinli bir çocuğu yaraladı.

Gazzeli Balıkçılara Yönelik İhlalleri Belgeleme Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 yaşındaki Filistinli balıkçı Halil Samih Mikdad'ın İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan Mikdad'ın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş da bu sabah İsrail deniz güçlerinin Filistinli iki balıkçının içinde bulunduğu tekneye ateş açtığı, ardından balıkçılar Hasan Zayid ve Muhammed Sultan'ı gözaltına aldığı bilgisini vermişti.

İsrail askerleri, herhangi bir anlaşmada yer almayan kurallarına göre sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil


Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.


Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.


İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Gazze, İsrail, Güncel
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