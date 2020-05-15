İsrail güçleri Gazze'de bir balıkçıyı yaraladı - Son Dakika

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Gazze'deki yetkililer, İsrail deniz kuvvetlerinin sık sık bölgedeki balıkçıların teknelerine ateş açtığını, balıkçıları yaraladığını, gözaltına aldığını veya teknelerine el koyduğunu ifade ediyor.

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