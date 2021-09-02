İsrail güçleri Gazze'de biri balıkçı 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iki ayrı noktada açtığı ateş sonucu biri balıkçı 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin denizde avlanan Filistinli balıkçılara ateş açtığını belirtti.

Bir balıkçının ayağından yaralandığını ve Gazze'nin kuzeyindeki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran Ayaş, balıkçının sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan, Gazze'nin doğusunda İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir genç de ayağından yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli genç İsrail-Gazze sınırına yakın bir yerde bulunduğu sırada hedef alındı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yaralıların durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.