İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu: 2021, Filistinliler için en zor yıl oldu

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Gazze'de Filistinli 3 balıkçıyı yaraladı - Son Dakika

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