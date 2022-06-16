İsrail güçleri Gazze'de Filistinli 3 balıkçıyı yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Gazze'de Filistinli 3 balıkçıyı yaraladı

16.06.2022 12:14
İsrail güçleri Gazze'de Filistinli 3 balıkçıyı yaraladı

Gazze açıklarında avlanan Filistinli 3 balıkçının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Gazze açıklarında avlanan Filistinli 3 balıkçının, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Bekr, İsrail güçlerinin Gazze açıklarında avlanan 3 balıkçıyı plastik mermilerle yaraladığını, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye nakledildiğini söyledi.

İsrail ordusundan olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Gazze'de Filistinli 3 balıkçıyı yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri Gazze'de Filistinli 3 balıkçıyı yaraladı - Son Dakika
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