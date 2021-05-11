- İsrail güçleri, Gazze saldırılarının görüntüsünü yayınladı - Son Dakika

- İsrail güçleri, Gazze saldırılarının görüntüsünü yayınladı

11.05.2021 15:05

- İsrail güçleri, Gazze saldırılarının görüntüsünü yayınladı İsrail silahlı kuvvetleri (IDF), Gazze'ye düzenlediği saldırıların görüntüsünü paylaştı.

- İsrail güçleri, Gazze saldırılarının görüntüsünü yayınladı

TEL AVİV - İsrail silahlı kuvvetleri (IDF), Gazze'ye düzenlediği saldırıların görüntüsünü paylaştı.

İsrail silahlı kuvvetleri (IDF), Gazze'ye düzenlediği saldırıların görüntüsünü resmi Twitter sayfasında yayınlandı. IDF'in paylaştığı 16 saniyelik uydu görüntüleriyle "İsrail'e yönelik roket saldırılarına yanıt olarak Gazze'de 130 hedefe saldırdık. Gazze'de Hamas'ın en az 15 Hamas mensubu öldürüldü" ifadeleri kullanıldı. IDF'in yaptığı açıklamada "İsrail'e kesintisiz roket saldırıları devam ederken, Aşkelon'da bir apartman binasının vurulması sonucu 6 sivil yaralandı" denildi.

Hamas tarafından dün yapılan açıklamada İsrail'in güvenlik güçlerinin Tapınak Tepesi ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden geri çekmemesi durumunda saldırıya geçeceklerini bildirmişti. Hamas'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu alarm durumuna geçmişti. İsrail, Gazze sınırında yer alan Aşkelon şehrinde de tüm bomba sığınakları halka açmıştı.

- İsrail güçleri, Gazze saldırılarının görüntüsünü yayınladı
- İsrail güçleri, Gazze saldırılarının görüntüsünü yayınladı
- İsrail güçleri, Gazze saldırılarının görüntüsünü yayınladı
- İsrail güçleri, Gazze saldırılarının görüntüsünü yayınladı

Twitter, İsrail, Roket, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - İsrail güçleri, Gazze saldırılarının görüntüsünü yayınladı - Son Dakika


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