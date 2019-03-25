Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Gazze'yi Vurdu (4)

İsrail Güçleri Gazze'yi Vurdu (4)

1 saat önce

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı. İsrail Askeri Güçleri Gazze'deki hedefleri vurma anını paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Hamas, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Güncel
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