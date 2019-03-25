İsrail Güçleri Gazze'yi Vurdu - Gazze
1 saat önce
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.
İsrail
savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi
'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv
'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas
'a ait hedefleri vurmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:07 Kaynak: AA
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