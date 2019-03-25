Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Gazze'yi Vurmaya Hazırlanıyor

İsrail Güçleri Gazze'yi Vurmaya Hazırlanıyor

42 dakika önce

İsrail güçlerinin "kısa bir süre" sonra işgal altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı düzenleyeceği belirtildi.

İsrail Güçleri Gazze'yi Vurmaya Hazırlanıyor, System.String[]
İsrail güçlerinin "kısa bir süre" sonra işgal altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı düzenleyeceği belirtildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail makamları, sınıra yakın bölgelerde yaşayan Yahudi yerleşimcileri Gazze'ye düzenlenecek saldırılar nedeniyle uyardı.

Uyarıda, İsrail ordusunun "kısa bir süre" içinde Gazze Şeridi'ne saldırılara başlayacağı, saldırılara cevaben Gazze'den yapılması "muhtemel" roket atışlarına karşı yakınlardaki sığınaklara gitmek üzere hazırlıklı olunması istendi.

Öte yandan, İsrail'in güneyindeki tren seferleri iptal edildi, sığınaklar açıldı.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:29 Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel
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