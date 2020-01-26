İsrail güçleri geçen yıl 2 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 161'ini gözaltına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçleri geçen yıl 2 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 161'ini gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri geçen yıl 2 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 161'ini gözaltına aldı

6 saat önce

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail ordusunun 2019 yılı boyunca 2 Filistinli öğrenciyi öldürdüğünü, 161'ini gözaltına aldığını duyurdu.

İsrail güçleri geçen yıl 2 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 161'ini gözaltına aldı, System.String[]

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail ordusunun 2019 yılı boyunca 2 Filistinli öğrenciyi öldürdüğünü, 161'ini gözaltına aldığını duyurdu.

Eğitim Bakanlığının "İsrail'in 2019 yılında eğitim alanındaki ihlalleri" hakkında hazırladığı raporda, "İşgal güçleri 2 öğrenciyi öldürdü, 161 öğrenci, 17 öğretmen ve idari görevliyi gözaltına aldı ve 175 öğrenci ile 120 öğretmeni yaraladı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu süreçte 2 okulun yıkıldığı, pek çok okulun da yıkım ihtarı aldığı, kapatıldığı veya inşaat izninin durdurulduğu kaydedildi.

Raporda, İsrail'in ihlalleri nedeniyle öğrencilerin kaybettiği ders saatinin 3 bin 72'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu
Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce Twitter'da yazdı Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 06:25:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güçleri geçen yıl 2 Filistinli öğrenciyi öldürdü, 161'ini gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]