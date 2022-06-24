İsrail güçleri gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı

24.06.2022 23:53
İsrail güçleri gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Silvad beldesinde 14 yaşındaki Muhammed Abdullah es-Sahir'i gerçek mermi ile hedef aldı.

Gözaltına alınan Sahir, durumunun ağır olması nedeniyle İsrail'e bağlı bir ambulans ile Batı Şeria'daki Hedase Ayn Karim Hastanesi'ne nakledildi.

Filistinli kaynak, çocuğu teslim almak ve Filistin hastanesine nakletmek için yaralı olduğu bölgeye gittiklerini ancak bölgenin yakınında bir İsrail askeri kulesinin bulunması ve askerlerin orada konuşlanması nedeniyle yaklaşamadıklarını kaydetti.

Olaya ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail güçleri gerçek mermi ile yaraladığı Filistinli çocuğu gözaltına aldı - Son Dakika
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