İsrail Güçleri Hamas Yöneticisini Gözaltına Aldı
1 saat önce
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Hamas yöneticisini gözaltına aldı.
İsrail
askerleri işgal altındaki Batı Şeria
'da bir Hamas
yöneticisini gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hamas yöneticilerinden Hasan Yusuf (59) sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Beytunya beldesindeki evinde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
Eski Filistin
Yasama Meclisi üyesi Yusuf, Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:28 Kaynak: AA
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