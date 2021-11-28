Son dakika haber... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Harem-i İbrahim Camisi'ne girdi - Son Dakika

İsrail güçleri cami avlusu ve çevresinde protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulunarak bir kişiyi gözaltına almıştı.

Onlarca Filistinli öğle namazının ardından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Yahudilerin Işık Bayramı'nı kutlamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne ziyaret planına karşı Filistin bayraklarını taşıyarak protesto etmişti

Cumhurbaşkanı Herzog, Yahudilerin Işık Bayramı'nı kutlamak için Müslümanların en önemli 4'üncü camisi sayılan Harem-i İbrahim Camisi'ne girdi.

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