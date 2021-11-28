Son dakika haber... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Harem-i İbrahim Camisi'ne girdi - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne girdi.
Cumhurbaşkanı Herzog, Yahudilerin Işık Bayramı'nı kutlamak için Müslümanların en önemli 4'üncü camisi sayılan Harem-i İbrahim Camisi'ne girdi.
Onlarca Filistinli öğle namazının ardından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Yahudilerin Işık Bayramı'nı kutlamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne ziyaret planına karşı Filistin bayraklarını taşıyarak protesto etmişti
İsrail güçleri cami avlusu ve çevresinde protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulunarak bir kişiyi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
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