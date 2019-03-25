Son Dakika Haberleri: İsrail Güçleri Heniyye'nin Gazze'nin Batısındaki Ofisini Bombaladı

İsrail Güçleri Heniyye'nin Gazze'nin Batısındaki Ofisini Bombaladı

47 dakika önce

İsrail savaş uçakları, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze'nin batısındaki ofisini bombaladı.

İsrail savaş uçakları, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze'nin batısındaki ofisini bombaladı. Saldırı sonucu binadan alev ve dumanlar yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Hamas, İsmail Heniyye, İsrail, Gazze, Güncel
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