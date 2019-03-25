İsrail Güçleri Heniyye'nin Gazze'nin Batısındaki Ofisini Bombaladı
47 dakika önce
İsrail savaş uçakları, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze'nin batısındaki ofisini bombaladı.
İsrail
savaş uçakları, Hamas
'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
'nin Gazze
'nin batısındaki ofisini bombaladı. Saldırı sonucu binadan alev ve dumanlar yükseldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:59 Kaynak: AA
Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz
Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı
Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Eğitime 2 Gün Ara Verildi
İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak