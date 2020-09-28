İsrail güçleri İkinci İntifada'dan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri İkinci İntifada'dan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail güçlerinin 28 Eylül 2000'de başlayan İkinci İntifada'dan bu yana 120 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail güçleri İkinci İntifada'dan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail güçlerinin 28 Eylül 2000'de başlayan İkinci İntifada'dan bu yana 120 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

FKÖ'ye bağlı Esirler Heyeti Araştırma ve Belgelendirme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Aksa İntifadası olarak da bilinen 20 yıl önceki olaylardan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Fervane, 2000'den bu yana İsrail cezaevlerinde bulunan 102 Filistinli tutuklunun hayatını kaybettiğini, onlarcasının da cezaevinden çıktıktan sonra kısa bir süre içinde cezaevinde yakalandıkları hastalıklar nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Gözaltına alınanlardan 2 bini kadın

İsrail güçlerinin, gözaltına alınanlardan 18 bininin 18 yaş altı çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Fervane, onlarca milletvekili, eski bakan, gazeteci, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu liderlerinin de gözaltına aldığını kaydetti.

Fervane, gözaltına alınanların 2 bininin kadın olduğunu ifade ederek, Filistinlilerin cezaevi ve gözaltı merkezlerinde fiziksel, ruhsal ve manevi işkence ile kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

İsrail'in Aksa İntifadası'ndan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs sakini 290 Filistinliyi de Gazze Şeridi'ne ya da yurtdışına sürgün ettiğini aktaran Fervane, İsrail güçlerinin hemen hemen her gün gerçekleştirdiği gözaltı operasyonlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu, 160'ı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin, İsrail, Eylül, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri İkinci İntifada'dan bu yana 120 bin Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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